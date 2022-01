Kaisaniemen koulun tautitilanne ei poikkea ainakaan vielä normaalista talvesta – "Pahaa odotellessa"



Kaisaniemen koulun rehtori Paula Hartikainen on tyytyväinen, että koronaviruksen omicron-muunnos ei ole päässyt jylläämään ainakaan vielä ylivieskalaiskoululla. – Poissaolijoita on, osa on karanteenissa ja osa sairastunutkin, mutta poissaolojen määrä on verrattavissa tavallisen talven tilanteeseen.