"Kansa on puhunut, pulinat pois" – Juha Pylväs kommentoi Eduskunnasta-kolumnissaan aluevaaleja puolueelleen tutulla avauksella



Historian ensimmäiset aluevaalit on käyty. Vaalien tulos on ollut monille yllätys. Pettymyksen kiukkuisia purkauksiakin on julkisuudessa jo kuulunut.