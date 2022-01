Aluevaalit 2022: Kristillisten Matti Heikkisen mukaan hyvinvointialueuudistuksessa huomio on kiinnitettävä omaishoitajiin, tuottajiin ja palokuntalaisiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Aluevaaleissa valitaan päättäjät linjaamaan ja päättämään tulevien hyvinvointialueiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Kokonaisuutta suunniteltaessa on syytä kuunnella suurta taustalla vaikuttavaa asukas- ja toimijakuntaa, esimerkkeinä omaishoitajat, ruuantuottajat ja palokuntalaiset.

Omaishoito on yksi arvokkaimmista ja pyyteettömimmistä tavoista huolehtia tukea ja hoivaa tarvitsevan lähimmäisen avuntarpeesta. Omaishoitajat haluavat kantaa vastuun rakkaan lähimmäisen päivittäisestä hoidosta. Omaishoitajat ovat olleet karrikoidusti sanottuna yhteiskuntamme hyväksikäyttämiä. Yhteiskuntamme ulosmittaa minimipanostuksella maksimihyödyn omaishoitajien tekemästä arvokkaasta hoitotyöstä. Eläkkeellä olevasta pariskunnasta toinen hoitaa toista, saaden yhteiskunnalta korvauksena muutaman sadan euron veronalaisen omaishoidontuen. Tuo tuki ei ole automaatio. Omaishoitaja on voinut saada tuen, mikäli hän on jaksanut hakea tukea ja mikäli tukeen varattuja varoja kunnalla on ollut käytettävissä. Soteuudistuksessa on uudelleen käsiteltävä omaishoito ja omaishoitajien osa. Ikäihmisten palveluiden tarve ja niihin varattavat kustannukset lisääntyisivät huomattavasti, mikäli omaishoitajat eivät enää jaksa jatkaa pyyteetöntä työtä.

Aloittavan hyvinvointialueen valtuuston alueellisena toimijana päätöksiä tehdessään on muistettava niiden vaikutukset alueen muuhun kehitykseen ja hyvinvointiin. Hyvinvointipalvelut tarvitsevat tukipalveluita. Yksi keskeinen esimerkki on sairaaloiden, asumisyksiköiden ja kotona asuvien vammaisten ja ikäihmisten ruokapalvelu. Miten se ratkaistaan? Olisi suotavaa, että ruokapalvelua järjestetään ilmastoystävällisesti. Hyvinvointialueen valtuustolla on oiva tilaisuus rakentaa kestävä konsepti, joka hyödyntää vahvasti oman alueen lähiruuantuottajia.

Pelastustoimesta ja sen järjestelyistä keskusteltiin runsaasti lehtien kirjoituksissa päättyneen vuoden aikana. Toivon tulevan muutoksen olevan mahdollisuus alueemme pelastustoimelle. Viimeaikaiset muutokset Jokilaaksojen alueella ja tavat niiden läpiviemisessä, ovat olleet omiaan aiheuttamaan pahaa mieltä ja epäluottamusta alueen sopimustoimijoissa. Alueellamme ei aiemmin, eikä jatkossakaan ole varaa menettää sopimustoimijoita. Sopimuspalokuntien korvaaminen vakituisilla palokunnilla ei ole taloudellisesti mahdollista, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Tulevien aluevaltuuston päätösten on syytä tavoitella tilanteen rauhoittamista, niin laitoksen johdossa, kuin kentällä, sopimuspalokuntatoiminnan jatkumisen varmistamista ja onnistuneempaa henkilöstöjohtamista uudessa pelastuslaitoksessa.

Matti Heikkinen

Aluevaaliehdokas (kd.)

Toimitusjohtaja, insinööri

Oulainen