Aluevaalit 2022: "Käytä ääntäsi, se on perusoikeutesi!", kehottaa aluevaaliehdokas Päivi Ollila

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaaleissa on ehdolla 638 ehdokasta. Tästä joukosta 79 tulee valituksi historian ensimmäiseen aluevaltuustoon.

Näissä vaaleissa ehdokkaista on vaikea saada irti eroavaisuuksia siinä, miten palvelut pitäisi järjestää. Minulle, kuten kaikille muillekin, ovat tärkeitä laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut. Kysyinkin kummitytöltäni, joka asuu ja opiskelee uudella paikkakunnalla, miten hän valitsee ehdokkaansa, kun ei varsinaisesti tunne heitä. Hän kertoi, että hänelle tärkeitä asioita asiaosaamisen lisäksi ovat ihmisen arvot. Ne kertovat ihmisestä paljon myös päättäjänä. Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa ja kertovat siitä, mikä hänelle on tärkeää ja merkityksellistä.

Tuon päätöksentekoon tavallisen ihmisen näkökulman. Olen äiti ja vahvasti arjessa kiinni. Elän todeksi aluevaltuustossa päätettäviä asioita. Ymmärrän raskaana olevaa, synnyttänyttä, pienten ja isompienkin lasten äitiä ja isää, heitä jotka voivat uupua työtaakan alle työelämässä tai vaikkapa omaistaan hoitaessa.

Näen läheisteni vanhenevan ja haluan heille arvokkaan loppuelämän: apua arjessa ja kodinomaisen hoitopaikan, jos kotona ei enää pärjää. Tuettua asumispalvelua ei pidä joutua odottamaan liian kauan. Lisäksi tarvitsemme välimuotoista senioriasumista ikääntyvälle väestölle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Katselen nuorten elämää tällä hetkellä silmästä silmään ja mietin ja pelkäänkin, pystynkö varmasti tekemään kaikkeni, että ketään ei kiusattaisi, että kukaan ei jäisi yksin, syrjäytyisi tai masentuisi. Jokaisen nuoren tulisi saada elää nuoruutensa ilman liikoja ympäriltä tulevia paineita, tehdä omat virheensä ja oppia niistä ja löytää oma polkunsa työelämään.

Yrittäjänä ymmärrän, että palveluiden tuottaminen maksaa ja siksi toiminnan on oltava tehokasta ja resurssit suunnattava sinne, missä niistä saadaan paras paras hyöty irti. Yksityinen sektori on hyvä tuki ja kirittäjä julkiselle sektorille. Niin laadun, tehokkuuden kuin innovaatioidenkin suhteen.

Suuri osa ehdokkaista ja äänestäjistä keskittyy Oulun seudulle. Myös maakunnan äänen on kuuluttava aluevaltuuston päätöksenteossa. Samalla on muistettava, että Oulu on laajalle levittäytynyt kaupunki ja myös entiset Oulun naapurikunnat ja lähialueet tarvitsevat omat lähipalvelunsa.

Minulla on viiden vuoden kokemus kuntapäättäjänä, ensin valtuuston puheenjohtajana ja nyt hallituksen puheenjohtajana. Minua eivät rasita vanhakantainen ajattelu eikä muutosvastarinta. Tiedän, miten päätöksentekoprosessi toimii, ja milloin on vaikuttamisen aika. Ensimmäiseen aluevaltuustoon ei mennä harjoittelemaan päätöksentekoa vaan tekemään vahvaa edunvalvontaa.

Laajan ja monialaisen verkostoni kautta saan tietoa ja uusia näkökulmia asioihin. Kuuntelen mielenkiinnolla niin alalla työskenteleviä kuin palveluiden käyttäjiä. Haluan olla tämän kokemustiedon välittäjä päätöksenteossa.

Käytä ääntäsi, se on perusoikeutesi!

Päivi Ollila

Aluevaaliehdokas (kesk.)

Haapavesi