ÖT: Kalajoen tulipalo sai alkunsa todennäköisesti tupakantumpista

Kalajoella heinäkuun lopussa ja vielä elokuussakin riehunut maastopalo sai alkunsa luultavimmin tupakantumpista, kertoo Österbottens Tidning.

Aluesyyttäjä Ville Rutanen on nostanut syytteen yhtä henkilöä vastaan yleisvaaran tuottamuksesta. Syytetty on kiistänyt teon. Maastopalon sytyttäjäksi epäiltyyn henkilöön on kohdistumassa useita korvausvaatimuksia. Asian pääkäsittelyn ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Kalajoen Raution maastopalo syttyi 26. heinäkuuta ja sen sammuttaminen jatkui vielä kuun vaihteen yli. Palon syttymispaikaksi on varmistunut Mutkalammin tuulipuiston työmaa, Susinevan suoalue.

Kalajoen Raution maastopalossa paloi yhteensä 227 hehtaaria. Tästä seurakunnan metsiä oli noin 208 hehtaaria ja yksityisten yhteensä noin 19 hehtaaria. Palo oli kuluvan vuosikymmenen toiseksi suurin Suomessa.

Palosta aiheutuneet kustannukset nousivat syksyn arvioiden mukaan jopa 1,6 miljoonaan euroon.

