Huolimatta suhteellisen korkeista todettujen koronavirustartuntojen määristä Pohjois-Pohjanmaalla, on koronapotilaiden määrä alueen sairaaloissa säilynyt maltillisena. Tiistaina esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli hoidossa 12 koronapotilasta.

Omikron-virusvarianttia on myös Pohjois-Pohjanmaalla jo laajalti liikkeellä. Helposti tarttuvan virusmuunnoksen myötä tartuntamäärien ja sitä myötä myös vakavien tautitapausten määrän ennakoidaan nousevan, vaikka pääasiassa tauti sairastetaankin nyt hyvin lieväoireisena, tavallisen flunssan tapaan.

– Näyttää siltä, että alueella voimassa olleet rajoitukset ja suositukset ovat purreet toivotulla tavalla, ja olemme saaneet ostettua aikaa rokotusten etenemiselle. Nyt kun kolmaskin rokotuskierros alueella etenee hyvin, yhä harvempi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut vaatii sairaalahoitoa. Toisaalta meillä on myös aiempaa parempi valmius hoitaa enemmän koronapotilaita, kertoo Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Tiistaina kokoontunut alueellinen korona koordinaatioryhmä totesi, että sairaalakuormituksen säilyessä maltillisena voidaan alueella voimassa olevia rajoituksia hallitusti purkaa.

Ryhmä suosittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että se tarkastelisi uudelleen alueella voimassa olevaa rajoitusta yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamääristä ulkotiloissa tapahtuvien tilaisuuksien osalta. Tällä hetkellä ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujarajoitus on viisi henkilöä. Rajoitus on voimassa tammikuun loppuun saakka.

– Alueella voimassa olevat rajoitukset ja suositukset perustuvat siihen, mikä on välttämätöntä epidemian hillitsemiseksi. Kun sairaalahoidon tarve on maltillista, on myös rajoituksia perusteltua tarkastella uudelleen. Tilannetta kuitenkin seurataan aktiivisesti ja uusia rajoituksia tai suosituksia voidaan asettaa, mikäli tilanne niin vaatii, sanoi Terhi Nevala.