Pystyvätkö Ylivieska ja Nivala yhteistyöhön? Vähän aikaa sitten kaupunkien välillä kipunoi, nyt yhteisymmärrystä tarvittaisiin

Ylivieska

Aluevaalit kolkuttavat ovella. Vaalien jälkeen Kalajokilaakson alueelta valitut ehdokkaat joutuvat todennäköisesti toimimaan valtuustossa, jossa suurin osa kollegoista on valittu Oulun seudulta. Pienempien asukasmäärien alueilta valittaneen huomattavasti vähemmän valtuutettuja.

Kysymys kuuluukin: kuinka hyvin alueemme kunnat ja niistä valitut valtuutetut pystyvät yhteistyöhön?'

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto ottaa asiaan suoran kannan.

– Hyvinvointialueelle päin pitää tehdä edunvalvontaa.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Kalajokilaakson valtuutetut löytävät toisensa ja yhteisen äänen yli puolue- ja kuntarajojen. Sorvisto uskoo, että tällainen maakunnan eteläisen osan yhteinen tahto myös löytyy.

– Kaikki ehdokkaat kautta linjan korostavat, että meidän alueellamme on säilytettävä hyvät palvelut – sellaiset palvelut, joita ihmiset tarvitsevat.

Ylivieskan ja Nivalan välillä kipunoi loppuvuodesta, kun Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tulevasta toimintamallista väännettiin kättä. Erimielisyys johti siihen, että Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan nivalalainen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho (kesk.) erosi tehtävästään. Vuolteenaho on Nivalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Kyse oli siitä, että Ylivieska kannatti varallaolosta luopumista ja pienempää virkapakettia pelastuslaitokselle. Nivalassa katsottiin, että tällainen päätös keskittää pelastustoimen palveluita ja heikentää Nivalan asemaa.

Onko tapaus jättänyt jotain hampaankoloon? Pystyvätkö Ylivieska ja Nivala jatkossa yhteistyöhön?

– Totta kai. En näe syytä, miksi emme pystyisi. Ajattelen, että kaikilla kunnilla on tällä alueella mutkattomat välit, niin viranhaltija- kun luottamushenkilöpuolellakin, kaupunginjohtaja Sorvisto sanoo.

Pelastuslaitoksen ympärille syntynyttä tapausta Sorvisto pitää valitettavana.

– On ikävää, että siinä oli tällainen lopputulos, mutta Jokilaaksojen pelastuslaitos on monen kunnan yhteinen projekti. Ei ole aina mahdollista löytää yksimielisiä näkemyksiä. Omasta ja Ylivieskan puolesta voin sanoa, että teemme yhteistyötä, kuten aina aiemminkin.

Jarmo Vuolteenaho pitää selvänä, että yhteistyötä voidaan tehdä onnistuneesti jatkossa.

– Minulla on esimerkiksi erinomaisen hyvät välit Ylivieskan kaupungin johtoon ja luottamusjohtoon. Siinä yhteydessä (pelastuslaitoksen tapauksessa) puolustin meidän johtokuntamme kantaa. En mielestäni ollut ketään vastaan, Vuolteenaho sanoo.

Hän on samaa mieltä kuin Sorvisto: yhteistyö on vaalien jälkeen avainasemassa.

– Pidän yhteistyötä erittäin tärkeänä, ja sitä on pakko tehdä. Muuten emme voi vaikuttaa asioihimme. Tässä päätetään meistä jokaista koskevista palveluista: turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja terveydestä. Nyt on äärimmäisen tärkeää äänestää oman alueen ehdokkaita.

Vuolteenahon mukaan pelkona on palveluiden keskittyminen entistä enemmän Ouluun.

– Sitä varmasti tulee tapahtumaan. Pyritään täällä siihen yhdessä, että lähipalvelut säilyvät. Sen takana on helppo kaikkien olla.

Vuolteenaho arvioi, että huonoimmassa tapauksessa Kalajokilaaksosta saadaan aluevaltuustoon vain muutama ehdokas. Aivan huippuonnistumisella läpi voisi hänen mielestään mennä jopa kymmenkunta ehdokasta.

Kuntien väliselle yhteistyölle on syntynyt vuosikymmenten mittaan useita eri alustoja. Yksi tärkeimmistä on ollut Kallio. Tulevaisuudessa kuntien on löydettävä yhteistyömuoto esimerkiksi ympäristöterveydenhuollon järjestämiseen, sillä se ei siirry hyvinvointialueelle. Nyt käynnissä onkin 16 kunnan välinen selvitystyö asiasta.

Entä mikä on kuntien rooli tulevaisuudessa, kun niiden budjeteista leijonanosan kaapaiseva sosiaali- ja terveyspuoli siirtyy hyvinvointialueille?

Kaupunginjohtaja Sorvisto on ollut mukana valtiovarainministeriön hankkeessa, jossa kuntapolitiikan tulevaisuutta on hahmoteltu. Sorvisto uskoo, että jotain tulee tapahtumaan. Kuntaliitoksia hän ei kuitenkaan toivo.

– Minä en henkilökohtaisesti usko, että kuntaliitokset ovat autuaaksi tekevä asia. On toki hyvä miettiä, millä tavalla tulevaisuudessa palvelut rahoitetaan. Minä uskon enemmän kuntien vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja siihen, että me täällä alueella itse osaamme pohtia, miten meillä asiat on paras järjestää. Näin ne tarvittavat ja toimivat yhteistyömuodot löytyvät.