Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu ensimmäinen Omikron-variantin aiheuttama koronavirustartunta. Tartunnat ilmaantuvat tällä hetkellä melko lyhyissäkin kontakteissa ja taudin itämisaika on aiempaa lyhyempi, joten on perusteltua epäillä, että todellinen Omikron-tapausten määrä alueella on selvästi suurempi.

Kallio kertoo tieotteessaan, että alkuviikon aikana Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on todettu 62 uutta koronavirustartuntaa, joista 40 eilen keskiviikkona. Kallion kuntiin kuuluvat Nivala, Ylivieska, Sievi ja Alavieska.

– Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut tapausmäärien nousun myötä. Tartunnanjäljitystä pyritään nyt kohdistamaan erityisen suuren jatkotartuntariskin altistustilanteisiin, kuten perheisiin sekä sote-yksiköihin, esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen. Priorisointi perustuu THL:n riskiarvioperusteisiin.

Jäljitystyön priorisoinnista johtuen Kalliosta ollaan yhteydessä sairastuneisiin jatkossa suurimmaksi osaksi tekstiviestitse. Altistuneet saavat tiedon altistumisesta pääsääntöisesti suoraan sairastuneelta. Kallion nettisivuille on koottu hyödyllistä tietoa sekä tartunnan saaneille että altistuneille.

– Jos saat tiedon altistumisesta tai tartunnasta, tutustu ohjeisiin ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeista löytyvät myös tärkeät yhteystiedot, terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila toteaa.