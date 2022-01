Jokilaaksojen alueella hurja määrä tartuntoja: Kalajoella uusia tautitapauksia peräti 30, Haapavedellä 21 – myös Ylivieskassa lukuisia tartuntoja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala- ja Pyhäjokilaakson alueella on todettu suuri määrä uusia koronavirustartuntoja. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittäin julkaisemista tartuntatiedoista. Luvuissa voi olla mukana tartuntoja useilta eri päiviltä.

Eniten uusia tartuntoja todettiin Kalajoella, peräti 30. Haapavedellä tautitapauksia oli 21, Sievissä 14, Ylivieskassa 12, Oulaisissa 11, Haapajärvellä kymmenen, Nivalassa kahdeksan, Merijärvellä viisi, Pyhäjärvellä viisi ja Pyhäjoella kaksi.

Pohjois-Pohjanmaalta raportoitiin keskiviikkona kaikkiaan 496 uutta koronatartuntaa. Niistä Oulussa oli yli puolet: 252 tautitapausta.

Koko maassa uusia tartuntoja rekisteröitiin 8 661. Tartuntojen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti viimeisen parin viikon aikana.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on THL:n tilastojen mukaan Suomessa noin 700 henkilöä, heistä tehohoidossa 59. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on sairaanhoitopiirin koronasivuston mukaan 17 koronapotilasta. Määrä on ollut hienoisesti laskusuunnassa.