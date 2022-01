Kalajokilaakso ja neljä muuta lehteä järjestävät vaalipaneelin – nämä seitsemän ehdokasta osallistuvat suoraan lähetykseen

Kalajokilaakso, Kalajokiseutu, Haapavesi-lehti, Nivala-lehti ja Keskipohjanmaa järjestävät Kala- ja Pyhäjokilaakson alueen yhteisen aluevaalipaneelin. Suora lähetys on nähtävissä lehtien verkkopalveluista tiistaina 18. tammikuuta kello 18.

Paneelissa on mukana seitsemän ehdokasta: keskustan Juha Pylväs (Ylivieska), kristillisten Ulla Lehtikangas (Ylivieska), vihreiden Anne Sormunen (Sievi), kokoomuksen Hanna Saari (Kalajoki), vasemmistoliiton Outi Pekkala (Haapavesi), perussuomalaisten Kimmo Korkiakoski (Nivala) ja SDP:n Jari Nahkanen (Haapajärvi).

Mukana olevat ehdokkaat on valittu kaikista niistä puolueista, joilla on valtuustopaikka jossain päin jokilaaksoja. Kustakin puolueesta mukaan on kelpuutettu yksi ehdokas.

Paneelissa käsitellään erityisesti aluevaaleihin liittyviä kysymyksiä.

Suora lähetys tehdään koronaturvallisesti: yleisöä tilaisuuteen ei oteta, ja ehdokkaat osallistuvat Teamsin kautta.

Lähetyksen juontavat Kalajokiseudun vt. päätoimittaja Annika Tiitto ja Kalajokilaakson päätoimittaja Heikki Uusitalo.

Historian ensimmäisten aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 12.-18. tammikuuta.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot saavat päätettäväkseen sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen liittyviä asioita.