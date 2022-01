Nivalassa valtatie 27:llä on tapahtunut ensitiedotteen mukaan liikenneonnettomuus - Toimitus seuraa tilannetta

Nivalassa on tapahtunut sunnuntaina kello 12.10 liikenneonnettomuus valtatie 27:llä. Onnettomuuspaikka on välillä Vuolle ja Tiilimaan kiertoliittymä. Onnettomuus on tapahtunut siten Ylivieskan suunnalla. Oulun tiieliikennekeskus on lähettänyt ensitiedotteen. Toimitus seuraa tilannetta