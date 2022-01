”Siitä ei anneta tuumaakaan periksi” – Kalajokilaakson päätoimittaja Heikki Uusitalo lupaa, että lehti osaa kertoa ikävistäkin asioista ja on tarvittaessa kriittinen



6. 1. 2022 Tämä on ensimmäinen Kalajokilaakso-lehden päätoimittajana kirjoittamani pääkirjoitus. Isompien linjavetojen aika on hieman tuonnempana, mutta selvää on, että pyrimme kehittämään sekä paperista lehteä että verkkolehteä entistä lukijaystävällisemmiksi ja kiinnostavammiksi.