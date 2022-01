Darekon osti ylivieskalaisen Premecin – Ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja sopii yhtiön pitkän tähtäimen kasvustrategiaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Darekon Oy on hankkinut ohutlevymekaniikan sopimusvalmistaja Premec Oy:n koko osakekannan 30. joulukuuta allekirjoitetulla sopimuksella.

Hankinnan avulla Darekon laajentaa palvelukokonaisuuttaan ja asiakaskuntaansa sekä vahvistaa ohutlevyosaamistaan. Premecin toiminta Ylivieskassa jatkuu kaupan jälkeen nykyisellään ja entiset omistajat jatkavat yhtiön palveluksessa.

Premec Oy:n ostaminen on jatkoa Darekonin strategialle vahvistaa toimintaansa elektroniikan ja siihen liittyvien tuotekokonaisuuksien sopimusvalmistajana.

Darekon osti viime vuonna IdeaPaint Oy:n Klaukkalan maalaamon liiketoiminnan sekä ruotsalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan IHAAB Component Systems AB:n koko osakekannan.

Premec Oy on vaativiin mekaniikan osien ja osakokonaisuuksien valmistukseen erikoistunut kannattava ja vakavarainen palveluyritys. Sen ydinosaamista ovat ohutlevymekaaniset kokonaisuudet, niiden suunnittelu sekä tuotekehitys. Yrityksen perustivat Juha Männistö, Risto Honkala ja Mika Pajukoski keväällä 2002.

Premcin liikevaihto syyskuun 2021 lopussa päättyneellä tilikaudella ylitti 15 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa oli yli 100. Yhtiö toimii moderneissa 7 500 neliön toimitiloissa Ylivieskassa.

Premec tulee osaksi Darekon-konsernia. Kaupasta kertovassa tiedotteessa luvataan, että Premeciä tullaan kehittämään pitkäjänteisesti. Darekonin suuremmat resurssit ja vakavaraisuus antavat hankitulle toiminnalle entistä paremmat edellytykset kasvaa ja vahvistaa asemaansa kasvavilla asiakasmarkkinoilla, tiedotteessa kerrotaan.

Oy Darekon Ltd on lääketieteellisten laitteiden ja teollisuuden sopimusvalmistaja. Darekon on perustettu vuonna 1985 ja sen tehtaat sijaitsevat Haapavedellä, Klaukkalassa, Savonlinnassa, Gdanskissa Puolassa ja Tukholmassa Ruotsissa.

Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa ja työntekijämäärä yli 300. Haapavedellä Darekon on suurimpia teollisia työnantajia.

Darekonin toimitusjohtaja Kai Orpo kertoo tiedotteessa, että kaupan myötä yhtiö lähtee vuonna 2022 tavoittelemaan 75 miljoonan euron liikevaihtoa.

– Premec sopii täydellisesti Darekonin palvelukokonaisuuteen. Osaava henkilökunta ja hyvä, monipuolinen asiakaskanta luovat erinomaiset edellytykset kehitykselle. Tämä hankinta tukee erinomaisesti pitkän tähtäimen kasvustrategiaamme, Orpo toteaa.

– Premec saa Darekonista hyvän kodin. Näimme muiden omistajien kanssa, että liittyminen Darekoniin luo meille parhaat edellytykset kehittyä seuraavalle tasolle, Premecin toimitusjohtaja Juha Männistö kertoo tiedotteessa.