Aluevaaliehdokas Jari Männikkö vastaa yleisönosastossa itse esittämäänsä kysymykseen – "Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit?"



Tätä kirjoittaessa on noin kuukausi aikaa aluevaaleihin, missä valitaan aluevaltuusto, joka on sote- ja pela-asioista päättävä ylin toimielin. Muutos on varsin suuri ja tarkoittaa, että täällä meillä Pohjois-Pohjanmaallakin 19 järjestämisvastuulla olevaa sote-organisaatiota ja kaksi pelastuslaitosta menevät yhden hyvinvointiorganisaation alle, joka tulee olemaan henkilöstömäärältään jättimäinen: yli 17 000 henkilöä ja vuosibudjetti yli 1,5 miljardia.