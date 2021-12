Kalajokilaakson joulukalenteriluukku 16 on juosten ku.... kuorolaulettu



Takavuosina on järjestetty hyväntekeväisyyden merkeissä Joulujuoksuja myös Ylivieskassa. Täällä erikoisuutena on kuitenkin ollut se, että juoksuporukka on myös laulava sellainen, kun osaa vain kauniisti pyytää.