JHT Kalajoki jääkiekon Suomi-sarjajoukkue jäi joulutauolle korona-altistumisten vuoksi

Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaavan JHT Kalajoen edustusjoukkue jäi lauantaina varhaistetulle joulutauolle joukkueessa ilmenneiden korona-altistumisien vuoksi. JHT Kalajoen piti pelata lauantaina viimeinen sarjapeli ennen joulutaukoa Nokialla Pyryä vastaan, mutta ottelu siirrettiin pelattavaksi 19. tammikuuta.

Suurin osa joukkueen pelaajista on altistuneiden joukossa ja osa pelaajista on käynyt testeissä. Kalajoen kaupungin tartuntatautiviranomaisten suositusten perusteella edustujoukkue on tauottanut toiminnan tämän viikon osaltaa, kertoo JHT:n edustusjoukkue facebookissa.

Joukkue palaa harjoituksiin, kun se on terveysturvallisesti mahdollista.

JHT Kalajoen seuraava Suomi-sarjapeli on vuorossa 8. tammikuuta, jolloin HC Giants vierailee Kalajoella.