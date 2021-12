Suomen hallitus on tehnyt hävittäjäpäätöksen, josta kerrottiin perjantaina tiedotustilaisuudessa. Uusi hävittäjä on F-35A. Kyseessä on amerikkalainen hävittäjä, jota valmistaa Lockheed Martin.

Vaihtoehtoja oli viisi: F-35A, Gripen, Super Hornet, Eurofighter ja Rafale.

Hankintaa on valmisteltu kuusi vuotta. Hankinta on hinnaltaan noin 10 miljardia euroa.

Valtioneuvosto käsitteli perjantaina yleisistunnossaan HX-hävittäjähanketta. Tiedotustilaisuuden voit katsoa tästä:

Mikäli upotus ei toimi, näet tilaisuuden myös täältä.

