Koronatilanne heikkenee yhä Kallion kunnissa ja poliisiakin jo tarvittu: Koronasairaiden pysyttävä kotieristyksessä ja altistuneiden karanteenissa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella eli Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa koronavirustilanne on huolestuttava. Viime viikolla todettiin yhteensä yli 80 koronatartuntaa, ja Kallio ennakoi, että tällä viikolla määrä tulee ylittymään. Perjantaina puoliltapäivin normaalia lyhemmän arkiviikon aikana oli todettu jo 56 vahvistettua tartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan torstain jälkeen Kallion kunnista Sievissä oli ilmennyt seitsemän, Ylivieskassa kuusi ja Nivalassa neljä tartuntaa.

Koko korona-ajan suurin päiväkohtainen tartuntamäärä Kalliossa todettiin keskiviikkona, jolloin ilmeni 33 tartuntaa.

Koronavirukseen sairastunut määrätään tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja altistunut karanteeniin. Eristyksessä ja karanteenissa ei saa tavata muita kuin samassa taloudessa asuvia henkilöitä.

Eristys- ja karanteenitoimet perustuvat tartuntatautilakiin, ja määräyksen rikkominen on laissa rangaistavaksi määrätty teko. Lain noudattamista valvoo poliisi. Terveysviranomainen ilmoittaa tietoonsa tulleet rikkomukset poliisille ja asia menee poliisitutkintaan.

– Tiedossa on, että vastoin lääkärin määräyksiä on toimittu. Näissä ei ole kysymys suosituksesta, vaan määräyksestä. Jos määräystä rikotaan, tieto ilmoitetaan poliisille, vs. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila toteaa ja myöntää, että Kallion terveysviranomainen on joutunut kääntymään poliisin puoleen.

Viime aikoina koronavirukseen sairastuneista suuri osa on ollut kouluikäisiä. Kallio suositteleekin, että kouluissa ei järjestettäisi isoja tilaisuuksia tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Koronapotilaita on nyt ikähaarukassa 0-55-vuotiaat, jossa koululaisten osuus on iso. Yleensä nuorten tautitapaukset ovat helpompia ja 55-vuotiailla vakavia. Parin viikon sisällä Kallion terveyskeskusten osastoilla on ollut koronapotilaita ja vakavampia tapauksia on jouduttu viemään Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Kallio on saanut koronatestaukseen lisätyövoimaa ja tartuntajäljityksessä on vakioporukka varustettuna reservillä, josta tarvittaessa kutsutaan lisävahvistuksia.

– Suurimmat työvoimahaasteet meillä on koronarokotuksissa, jossa tarvitaan rokotuslupa.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 10.12.2021, jolloin lisätty vs. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotilan haastattelulausunnot.