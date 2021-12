Koronatilanne jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla vakavana – Maskeja suositellaan kouluissa nyt neljännestä luokasta lähtien

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi torstaina 9. joulukuuta muutoksesta alueen maskisuositukseen. Uuden suosituksen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt kouluissa oppilaille neljännestä luokasta lähtien. Aiemmin koulujen maskisuositus on koskenut oppilaita kuudennesta luokasta ylöspäin.

Koordinaatioryhmä suosittelee, että oppilaat neljännestä luokasta ylöspäin käyttävät kasvomaskia peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Maskisuositus koskee myös koulujen koko henkilökuntaa.

Koronatilanne jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla vakavana. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä koronan vuoksi hoidossa 24 potilasta, joista 11 on tehohoidossa. Määrä on samaa tasoa edellisviikon kanssa.

– Alueen koronatartunnoista noin 30 prosenttia todetaan 5–14-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Lapset sairastavat koronaviruksen aiheuttaman taudin yleensä hyvin lieväoireisina, eivätkä lasten tartunnat itsessään aiheuta riskiä sairaalahoidon kuormittumiselle. Niillä voi kuitenkin olla heijastusvaikutuksia perheisiin, jos esimerkiksi vanhemmilla ei ole rokotteita otettuna. Koordinaatioryhmä painottaakin, että rokotteiden ottaminen on edelleen tärkein keino epidemian hillitsemiseksi.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti myös Pohjois-Pohjanmaalla kolmansia rokoteannoksia tarjotaan kaikille 18-vuotta täyttäneille, kun edellisestä rokoteannoksesta on kulunut 5–6 kuukautta. Myös riskiryhmiin kuuluvia 5–11-vuotiaita lapsia aletaan THL:n suosituksen mukaan rokottaa, kun lapsille tarkoitettuja rokotteita saadaan maahan, kertoo koordinaatioryhmä tuoreessa tiedotteessaan.

Koulujen maskisuosituksen lisäksi maskin käyttöä suositellaan Pohjois-Pohjanmaalla edelleen kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisötilaisuudet ja muut ruuhkatilanteet. Rokottamattomille henkilöille maskia suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Rokotussuojasta riippumatta maskia tulisi käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Myös joukkoliikenteen maskisuositus on edelleen voimassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskeja suositellaan niin asiakkaille, vierailijoille kuin henkilökunnallekin.

Maskisuositusten lisäksi koordinaatioryhmä muistuttaa, että alueella voimassa olevan suosituksen mukaan yksityistilaisuuksia tulisi järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Voimassa on myös laaja etätyösuositus, jonka mukaisesti etätyötä ja -kokouksia suositellaan kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa ne ovat mahdollisia.

Flunssaoireisena kannattaa tehdä apteekista tai kaupasta ostettava koronan antigeeni-pikatesti.

Alueellisen koordinaatioryhmän suositusten lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa aluehallintoviraston päätökseen perustuvia rajoituksia, jotka koskevat yleisötilaisuuksia sekä asiakas- ja yleisötiloja. Yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia saa Pohjois-Pohjanmaalla järjestää vain, jos toimija edellyttää tilaisuuteen osallistujilta koronapassia.