Ylivieskalainen Saint Fish Big Band on julkaissut ensimmäisen levynsä – Mukana vanhoja klassikoita ja uudempia hittejä – Brexit aiheutti yllättäviä mutkia matkaan



Ylivieskalainen orkesteri Saint Fish Big Band on julkaissut ensimmäisen levynsä. Kyseessä on joululevy Big Christmas. – Orkesterillamme on aikamoinen lahjakkuuspotentiaali, jota halusimme hyödyntää ja viedä eteenpäin.