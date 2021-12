Soitessa pahin epidemiavaihe on ohitettu ja koronavirustilanne on rauhoittumassa, mutta leviämisvaiheesta ei päästy vielä eroon – Noin kymmenesosa tartunnoista on löytynyt kotitesteillä



Clas-Olav Slotte

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Pahin epidemiavaihe syksyn aallon osalta on ohitettu ja koronavirustilanne alueella on rauhoittumaan päin. Kuitenkin Soiten alue luokitellaan edelleen koronaviruksen leviämisalueeksi ja alueelliset rajoitukset ja suositukset säilyvät siis ennallaan. Alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä hybridimallin etätyösuositus. Seuraavan kerran viranomaistyöryhmä kokoontuu arvioimaan tilannetta ja suosituksia viikon päästä. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku ja tapausmäärät jatkavat alueella laskuaan. Viimeisen 14 vuorokauden aikana on todettu 59 tartuntaa ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 76 tapausta 100 000 asukasta kohden. Viime viikolla otettiin yli 1200 koronavirusnäytettä, joista 1,7 prosenttia oli positiivisia. Yli puolet tartunnoista todettiin jo ennestään karanteenissa olevilla. 85 prosenttia tartunnoista pystyttiin jäljittämään. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronaviruspotilasta. Koronavirustartunnoista 60 prosenttia todettiin rokottamattomien tai vajaan rokotussarjan saaneiden keskuudessa. Loput tartunnoista todettiin kaksi rokoteannosta saaneilla. MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Tartunnat leviävät edelleen etenkin lasten ja nuorten keskuudessa sekä heidän vanhemmissaan. Viime viikon tartunnat jakautuvat ikäryhmittäin seuraavasti: 40 prosenttia tartunnoista todettiin 10–19-vuotiailla, 25 prosenttia 20–29-vuotiailla, 20 prosenttia 30–39-vuotiailla ja alle 5 prosenttia yli 50-vuotiailla. Suurin osa tartunnoista on tapahtunut perhepiirissä, ystävien ja tuttavien tapaamisissa tai työpaikoilla. Viranomaisryhmä muistuttaa tiedotteessa, että oikein tehtynä antigeeni-kotitestit ovat hyvä lisä koronavirustestaukseen. Viimeisten viikkojen aikana noin kymmenesosa tartunnoista on löytynyt kotona niiden avulla. Kotitestit soveltuvat niille, joilla on hengitysinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Kotitestistä saatu positiivinen tulos tulee kuitenkin aina varmistaa virallisella koronavirustestillä. Kolmannen annoksen koronarokotukset ovat lähteneet Soiten alueella vilkkaasti käyntiin. Kolmansia rokotusannoksia annetaan kaikille yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta. Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin. Rokotusten aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta.