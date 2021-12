"Kun kerran korona on pakottanut ottamaan uusia keinoja käyttöön, kannattaa niistä poimia parhaat päältä" – Ismo Kunelius toteaa pääkirjoituksessaan, että korona on pistänyt päätöksentekoon vauhtia



Tälläkin palstalla on kirjoitettu juttu jos toinenkin koronasta. Muuntautumiskykyinen virus on onnistunut yllättämään kerta toisensa jälkeen, ja näitä käänteitä on riittänyt Suomessakin kohta kahden vuoden päivät.