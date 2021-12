Kallion alueella todettiin 49 uutta koronavirustartuntaa viikonlopun ajalta: Sairastuneita eniten Ylivieskassa ja Nivalassa – Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne yhä vakava

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin perjantaista maanantaiaamuun mennessä 49 uutta koronavirustartuntaa. Vaikka kyseessä on pidempi viikonloppu, määrä on suuri.

Tartunnat painottuvat nuoriin aikuisiin Nivalassa ja Ylivieskassa. Muutamia tartuntoja on todettu Sievissä, kertoo vs. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila.

Tartuntaketjut on pystytty Yli-Kotilan mukaan selvittämään aika pitkälle. Joukossa on rokottamattomia henkilöitä mutta myös rokotettuja, jotka sairastavat taudin huomattavasti lievempänä.

Kallion näytteenotto on tällä hetkellä ruuhkaantunut, ja koronatestien tulosten saaminen kestää 2–3 päivää. Viikonloppuna testeissä käyneet eivät välttämättä ole vielä saaneet tuloksia antamistaan näytteistä.

Kallio tiedottaa iltapäivällä, mikä on maanantain tartuntatilanne.

Kallion ilmaantuvuusluku oli marraskuun loppupuolella 217. Sen jälkeen todetut tartunnat nostavat ilmaantuvuuslukua huomattavasti.

Nyt kerrotuista 49 tartunnasta 24 todettiin perjantaina 3. joulukuuta. Kyseessä on suurin yhtenä päivänä todettu määrä Kallion alueella koko epidemian aikana.

Tartuntatilannetta pidetään Kalliossa vakavana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Korona leviää täällä aika lailla. Avilta tulleet uudet kokoontumisrajoitukset ovat paikallaan tämä tilanne huomioiden, Yli-Kotila sanoo.

Tiistaina 7. joulukuuta voimaan tulleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mukaan yli 20 osallistujaa koskevat yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin määräystä ei tarvitse noudattaa. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Lisäksi aluehallintovirasto antoi laajan tilojen käytön määräyksen, joka koskee hyvin monia asiakas- ja yleisötiloja, joiden tulee vähentää koronatartunnan riskiä suunnitelmallisesti.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kallion alue on osa Pohjois-Pohjanmaata, jonka alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen tilannekuvaa tiistaina. Ryhmä totesi epidemiatilanteen säilyneen alueella pääosin edellisviikon kaltaisena.

Tartuntoja todetaan paljon ja ilmaantuvuusluku on korkealla, vaikka tartuntamäärien kasvu onkin joulukuun ensimmäiselle viikolle tultaessa hidastunut. Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on edelleen korkealla tasolla. Tilanne aiheuttaa kuormitusta sekä erikoissairaanhoitoon että perusterveydenhuoltoon.

– Tilanne on vakava, mutta jokainen meistä voi vaikuttaa epidemian hillitsemiseen ottamalla rokotteen ja noudattamalla voimassa olevia suosituksia esimerkiksi etätyöstä ja maskien käytöstä. Sairaana ei tule lähteä ihmisten ilmoille, vaan on tärkeää sairastaa kotona, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala muistuttaa tiedotteessa.

– Marraskuun loppupuolella ja joulukuun alussa ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu noin 2 000 rokotteen viikkotahdilla. Vielä lokakuussa ja marraskuun alkupuolella tahti oli noin tuhat rokotetta viikossa, Nevala vertaa.

//7.12. kello 16.51 Päivitetty juttua. Muokattu otsikkoa.