Merten taa -juttusarjassa kuullaan keskipohjalaislähtöisten siirtolaisten tarinoita.

Eija Peltokangas vastaa puhelimeen Floridasta, Madeira Beachilta. Meksikonlahden rannalla on aamu, päivästä on tulossa parikymmenasteinen ja aurinkoinen.

Siirtolaisten lapset Kanadassa ovat yleisesti hyvin koulutettuja. Vanhemmat ovat halunneet, että lapsilla on parempi ura ja elämä kuin heillä itsellään on ollut. Eija Peltokangas

Peltokangas on muuttanut pari viikkoa sitten miehensä kanssa Floridaan talven ajaksi kotoa Kanadan Thunder Baysta, pakoon lunta ja kylmyyttä. Loma-asunto on hankittu vuonna 2014, mutta nyt on alkamassa vasta ensimmäinen kokonainen Floridan-talvi.

– Jäin eläkkeelle kolme vuotta sitten, mutta ensimmäisenä eläkevuotenani äiti oli vielä elossa, ja kävin hänen luonaan päivittäin. Olen ainoa lapsi, joten halusin hoitaa äitiä loppuun saakka. Äidin suomalainen sisu ei antanut periksi lähteä minnekään hoitopaikkaan.

Viime syksynä Peltokangas kyllä lähti Floridaan, mutta koronan takia kausi loppui lyhyeen.

– Nyt meillä on aikomus asua täällä huhtikuun puoliväliin saakka, mikäli koronatilanne säilyy tasapainossa. Me kanadalaiset olemme hyvin varovaisia, mutta kun täällä katsoo ympärilleen, näyttää, että amerikkalaiset eivät tiedä koronasta mitään. Kaupoissa ei käytetä maskeja, ja baarit ja ravintolat ovat täynnä. Aiomme olla täällä mahdollisimman paljon omassa rauhassamme.

Eija Peltokangas viettää parhaillaan talvea Floridan-asunnolla miehensä ja Milo-koiransa kanssa.

Peltokankaan suomi sujuu niin mallikkaasti, että on vaikea uskoa hänen eläneen koko lähes 62-vuotisen elämänsä Kanadassa. Puhe on sekoitus Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan murteita, sillä äiti Kerttu Markkula oli kotoisin Sievistä, isä Martti Peltokangas Ilmajoelta.

– Kun olen Sievissä, minulle sanotaan, että kylläpä sinä puhut Etelä-Pohjanmaan murretta. Ja Ilmajoella ihmetellään, että puhutpa sinä keskipohjalaisittain. Äiti ja isä usein keskenäänkin kinasivat, että mikä sana on oikein. Että onko se paita vai pusero, rasat vai lapaset.

Martti Peltokangas kuoli vuonna 2000, Kerttu vuonna 2019. Äidin kuoleman jälkeen suomea ei ole tullut enää puhuttua päivittäin.

– Tuntuu, että kieleni on kangistunut. Kotikielemme oli aina suomi, eivätkä isä ja äiti edes koskaan kunnolla oppineet englantia. Thunder Bayssa oli mahdollista asioida suomeksi niin kaupassa, pankissa kuin lääkärissäkin. Ja heidän ystäväpiirinsäkin oli kokonaan suomalainen. Ja sitten minä hoitelin tarvittaessa heidän asioitaan englanniksi.

Peltokankaan aviomies Ken on niin ikään Thunder Bayssa varttunut englantilainen. Tosin tämänkin mummu on lähtöisin Nivalasta ja paappa Ähtäristä.

– Mieheni isän sukunimi oli Kukkeenmäki, ja Kanadassa se lyhennettiin muotoon Kukkee, joka on miehenikin sukunimi.

Hääonnea vuosina 1958 ja 1984. Kerttu ja Martti, Eija ja Ken.

Kerttu Markkula lähti Sievin Markkulan kylältä Kanadaan kesällä 1957. Hän oli opiskellut käsityönopettajaksi Wetterhoffiin kotiteollisuusopistossa ja opettanut sitten naisia kutomaan mattoja ja ompelemaan Pohjois-Suomessa kiertävänä opettajana.

– Äidin nuorin veli oli lähtenyt Kanadaan aiemmin ja mennyt siellä naimisiin. Hänen anoppinsa tuli käymään Sievissä ja houkutteli äitiä lähtemään katsomaan maailmaa. Anoppi sanoi, että tule edes käymään ja tienaamaan vähän, sillä metsäkämpillä riittää töitä.

Äiti oli 31-vuotias, tuohon aikaan siis auttamattomasti vanhapiika.

– Kylän pojat olivat kiusanneet häntä, että varmasti menet siellä heti naimisiin. Äiti oli kimpaantunut ja sanonut, että hänpä menee naimisiin ensimmäisen miehen kanssa, jonka sieltä löytää. Ja niinhän siinä kävikin, sillä isä oli lähes ensimmäinen mies, jonka hän Kanadassa tapasi. Äiti saapui Kanadaan kesällä ja meni naimisiin huhtikuussa.

Äiti matkusti laivalla Thunder Bayhin ja työskenteli metsätyömiesten ruuanlaittajana ja tarjoilijana siihen saakka, kunnes Eija joulukuussa 1959 syntyi. Sen jälkeen äiti jäi kotiin.

– Isän toiveena oli palata Suomeen ja ryhtyä maanviljelijäksi. Me tulimmekin Etelä-Pohjanmaalle, kun minä olin viisi-, kuusivuotias. Asuimme siellä vuoden verran, mutta ei se oikein lähtenyt sujumaan.

Vanhemmat päättivät palata pysyvästi Thunder Bayhin. Isä teki työuransa rakennusalan yrittäjänä.

– Äiti aina sanoi, että ensimmäisinä vuosina hänellä oli kova ikävä Suomeen. Mutta kun paluupäätös oli tehty, äiti kertoi päättäneensä, että Kanada on nyt hänen kotinsa eikä surrut enää.

Viimeisinä vuosinaan, kun Kerttu Markkula oli jo heikommassa kunnossa, Suomen-ikävä nosti taas enemmän päätään.

– Hän puhui minulle päivittäin sieviläisistä ihmisistä, eikä minulla ollut aavistustakaan, keitä he olivat. Hän kertoi vanhoista koulukavereistaan, joistakin vanhemmista kylän naisista tai Sieviin tulleista Karjalan evakoista.

Lukion jälkeen Eija Peltokangas halusi muuttaa suurempaan kaupunkiin ja lähti Winnipegin yliopistoon. Hän luki ensin lähes valmiiksi psykologiksi, mutta vaihtoi sitten lakiopintoihin, valmistui asianajajaksi ja teki sillä alalla koko työuransa.

– Siirtolaisten lapset Kanadassa ovat yleisesti hyvin koulutettuja. Vanhemmat ovat halunneet, että lapsilla on parempi ura ja elämä kuin heillä itsellään on ollut. Isäkin aina sanoi, että sinun täytyy lukea, että et joudu tekemään ruumiillista työtä. Siksi minulle oli aina selvää, että menen yliopistoon.

Peltokangas on toiminut myös Thunder Bayssa Suomen kunniakonsulina yli kymmenen vuotta, mutta jättäytyi toimesta eläkkeelle siirryttyään.

– Etukäteen olin vähän epävarma, että kuinka se aika oikein eläkkeellä kuluu, mutta nyt tuntuu, että päivät loppuvat heti, kun ovat alkaneet...

Eläkkeellä on ollut kuitenkin aikaa perehtyä äidiltä saatuihin käsityöoppeihin, kuten virkkaamiseen, ompeluun ja ristipistotöihin. Leipomistakin Peltokangas on alkanut harrastaa.

– Äiti aina leipoi niin hyvää rieskaa ja pullaa, mutta enhän minä nuorena jaksanut opetella. Ja sitten, kun halusin oppia, äiti ei enää oikein muistanut itsekään. Nyt olen netistä katsonut reseptejä, mutta vaikka kuinka yritän, niin eivät leipomukseni maistu samoilta kuin äidin tekemät.

Kerttu Peltokankaan 60-vuotisjuhlilla Eija-tytär ja puoliso Martti.

Eija Peltokangas on viettänyt kaikissa elämänvaiheissaan paljon aikaansa Sievissä. Siellä käytiin lapsesta saakka säännöllisesti vanhempien kanssa, ja perinne on jatkunut aikuisenakin. Kerttu kävi viimeisen kerran kotiseudullaan vuonna 2010. Eija Peltokangas oli sukulaisiaan tapaamassa edellisen kerran kaksi vuotta sitten.

– Vaikka olen Kanadassa kasvanut ja kanadalainen, jokin veto minulla on aina Suomeen. Varsinkin juhannuksen aikaan tulee vahva tunne, että olen suomalainen. En oikein edes osaa kuvailla, millainen se tunne on, mutta pitää päästä luontoon ja viettämään juhannusta, vaikka Kanadassa sitä ei vietetä.

Keski-Pohjanmaalla Peltokangas on ahkeroinut sukulaisten heinäpellolla ja juhlinut juhannusta niin Toholammilla kuin Kalajoen hiekkasärkilläkin.

– Kaikki kulttuuriperinteeni ovat suomalaiset, koska ne on vanhemmilta opitut. Joulua on aina vietetty vasta aattona, kuten äiti opetti. Aamulla koristellaan kuusi, jouluruuat syödään noin kello kahden aikaan ja sitten käydään saunassa. Ja joulupukki tulee illalla. Joulupäivänä ollaan sitten rauhassa, käydään vain kirkossa ja ollaan kotona.

Peltokangas sanoo tuntevansa itsensä suomalaiseksi sen vuoksi, että hän on sisukas. Noin kolmasosa ystäväpiiristä koostuu hänenlaisistaan suomalaisten siirtolaisten lapsista. Piiriin kuuluu myös paljon italiansukuisia, sillä heitä on aina ollut Thunder Bayssa paljon, suomalaisten ohella.

– Kanadassa asuvan Helena-serkkuni kanssa meillä on aikomus tulla Suomeen, vuokrata auto ja kiertää siellä kaikki mahdolliset paikat. Haluaisin nähdä kunnolla koko Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Itä-Suomen. Kun aina sanotaan, että Suomi on tuhansien järvien maa, haluaisin nähdä sen omin silmin. Hyppään lentokoneeseen heti, kun korona hellittää.

