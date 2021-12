"Emme voi jäädä jumittamaan sellaiseen varallaolojärjestelmään, joka on oikeuskäytännössä tuomittu useissa tapauksissa täydeksi työajaksi" – Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen vastaa mielipidepalstalla varallaolojärjestelmästä syntyneeseen keskusteluun



Kiireellisen pelastustoiminnan toimintavalmiuden varmistamiseen useissa pelastuslaitoksissa vuosikymmeniä liittynyt varallaolo on viimeisen kuuden vuoden ajan ollut työoikeudellisen arvioinnin kohteena monissa oikeusasteissa. Vuoden 2015 jälkeen on tullut useita tuomioistuinratkaisuja, joissa jonkun pelastuslaitoksen alueella toteutettu varallaolo on tulkittu täydeksi työajaksi.