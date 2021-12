Tulipalo, henkirikos ja koronat jyräsivät lukukärjessä, mutta myös joulun ja itsenäisyyden jutut saivat paljon lukijoita – Katso täältä linkit viikon luetuimpiin juttuihimme



Nyt on jälleen aika kurkistaa kuluneeseen viikkoon ja tarkistaa, mitkä jutut ovat kiinnostaneet suurta lukijakuntaa Kalajokilaakson netissä. Tällä kertaa viikon luetuimpien juttujen kärjessä ovat ikävät tulipalo- ja poliisiuutiset: Kalajoella tuli tuhosi omakotitalon – Sunnuntai-iltana syttynyt tulipalo vaati kuolonuhrin Nivalan henkirikosta edelsi tuntia ennen kunnon tappelu Tuiskulan baarissa, se tiedetään tapahtumien kulusta – Tuiskulasta miehet lähtivät kotiutumaan eri autoilla, motiivi surmalle on edelleen epäselvä Alueen koronatilanne on jälleen hankala.