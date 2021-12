"Journalismin on oltava riippumatonta", painottaa Keskipohjanmaata julkaisevan Hilla Groupin hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto – Ulkopuolinen painostus vaikuttaa entistä harvemmin lehtien sisällöllisiin ratkaisuihin, mutta Kalajoella vaikuttamisyrityksiä on ollut säännöllisesti

Lehden sisällöstä vastaa päätoimittaja. Päätökset eivät ole ulkopuolisten tahojen tai edes lehteä julkaisevan yhtiön käsissä.

Näin sanoo Keskipohjanmaata ja lähes kolmeakymmentä muuta lehteä julkaisevan Hilla Groupin hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto. Hänen näkemyksensä mukaan on hyvin harvinaista, että mediasisältöön yritettäisiin vaikuttaa painostamalla, toimituksen ulkopuolelta.

– Keskipohjanmaan periaatelinjauksessakin sanotaan, että journalismin on oltava luotettavaa ja riippumatonta, journalistin ohjeet korostuvat hyvin voimakkaasti. Vaikuttamisyrityksiä ei juurikaan tule ainakaan hallituksen korviin, Kaunisto sanoo.

Hän pitää "aika poikkeuksellisena" tapausta, josta Suomen Lehdistö kertoi torstaina.

Jos joku pimittää tietoa, se hidastaa yhteiskunnan kehitystä. Eero Hyvönen Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja

Kalajokiseudun päätoimittaja Hanna Parhaniemi on joutunut kohtaamaan pitkään kalajokisten poliitikkojen ja kaupungin virkamiesjohdon vaikuttamisyrityksiä. Voimakasta kritiikkiä ja yhteydenottoja Kalajoelta on tullut myös Keskipohjanmaa-lehteen.

Lisäksi Parhaniemeen on aiemmin kohdistunut painostusta Kalajokiseutua julkaisevan konsernin, KPK Yhtiöiden eli nykyisen Hilla Groupin sisältä. Painostuksella on yritetty vaikuttaa esimerkiksi kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria koskevaan uutisointiin. Painostuksen takana oli henkilö, joka ei enää työskentele Hilla Groupin palveluksessa.

– On tärkeää, että tapahtunut selvitetään. Yhtiönä voimme terävöittää linjaa, jotta vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen, sanoo Kaunisto, joka aloitti Hilla Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana viime vuoden alussa.

Suomen Lehdistö on media-alan lehti. Sitä julkaisee Uutismedian liitto, joka on sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden yksityisten uutismedioiden toimialajärjestö.

Kritiikki paikallismediaa kohtaan on luonnollisesti täysin sallittua. Sisältöä koskevat ratkaisut on kuitenkin tehtävä täysin journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoo, että tyypillisimmin median linjauksiin yritetään vaikuttaa "jälkikäteisellä kritiikillä".

– Sitä tapahtuu Suomessa, se ei ole lainkaan poikkeuksellista. Journalismin kritiikki on sallittua. Media ei ole arvostelun ulkopuolella, mutta yritys vaikuttaa uutisointiin on täysin väärin. Varsinkin, jos sitä tulee niinkin läheltä kuin yhtiön sisältä, Hyvönen sanoo.

Fakta Yhteiskunnan perusta Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Journalistin ohjeiden mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Julkisen sanan neuvoston perussopimukseen sitoutuneet tiedotusvälineet vaalivat sanan vastuullista vapautta, tukevat hyvää journalistista tapaa ja noudattavat journalistin ohjeita.

Se koskee muitakin kuin toimittajia.

– Toimituksellisen riippumattomuuden vaatimus koskee kaikkia, jotka työskentelevät sopimukseen sitoutuneessa yhteisössä, myös ylimpiä pomoja, sanoo Hyvönen.

Mikä merkitys riippumattomalla medialla on yhteiskunnalle?

– Demokraattisen yhteiskunnan kehitys edellyttää luotettavaa tietoa, jonka välittäjänä medialla on tärkeä rooli. Jos joku pimittää tietoa, se hidastaa yhteiskunnan kehitystä, Hyvönen vastaa.

Median riippumattomuudessa mitattuna Suomi on parempi paikka kuin vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten. Hyvösen mukaan se johtuu alan "ammattimaisuuden lisääntymisestä".

– Riippumattomuutta on korostettu entistä enemmän. Jos katsoo vaikka 1980-luvun alkupuolta, niin esimerkiksi puoluepoliittinen sidonnaisuus on vähentynyt. Medialle itsenäinen päätöksenteko on osoittautunut hyväksi kaavaksi toimia yleisön kiinnostuksen näkökulmasta.

Hyvösen mukaan Suomi on sanan- ja lehdistönvapaudessa hyvällä tasolla. Mutta ei kuitenkaan ongelmaton.

– Tyypillisimmin toimitukselliseen sisältöön yritetään vaikuttaa puhumalla potkuista tai taloudellisista seuraamuksista. Uhkailu kunnan ilmoitusten siirtämisestä pois lehdestä on aika tiukka vaikutuskeino. Kuntien ilmoittelusta tulee merkittävä osa paikallislehtien tuloista. Kalajoen tapauksessa päätoimittaja on toiminut hyvin lähtiessään puhumaan asioista julkisesti. Jos asioihin ei reagoida, toimituksellinen riippumattomuus ei ole turvattu, Hyvönen sanoo.

