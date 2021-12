Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alue on saavuttanut yli 12-vuotiaissa 80 prosentin rokotekattavuuden. Ylivieskassa ja Alavieskassa rokotekattavuus on 81,9 prosenttia, Nivalassa 78,2 prosenttia ja Sievissä 76 prosenttia.

Häiriö Kallion kuntien rokotuskattavuustietojen päivittymisessä on saatu korjattua, rokotustiedot siirtyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestelmään ja ovat taas ajan tasalla.

Koronatilanne Kallion alueella jatkuu haasteellisena. Viikonlopun aikana todettiin 27 uutta tartuntaa ja alkuviikosta kymmenkunta.

– Koko viikonloppu oli haasteellinen. Uusia tartuntoja todettiin ja jäljitys ruuhkautui, mutta kaikki koronapositiiviset henkilöt saatiin kontaktoitua, peruspalvelukuntayhtymä Kallion vs. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila kertoo.

Päivittäin Kallion alueella otetaan noin 150 koronanäytettä päivässä sekä tehdään pikatestejä.

– Koronaa on joka puolella Kallion aluetta. Alavieskassa todetaan yksittäisiä tapauksia, Ylivieskassa on määrällisesti eniten ja Sievissä väestöön suhteutettuna eniten. Nivalan koronaluvut ovat nousussa, Yli-Kotila kertoo.

Kallio tiedotti viime viikolla, että sen alueella todettiin torstaina 22 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin yksittäisen päivän tartuntaluku Kalliossa koko koronaepidemian aikana.

Ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden, oli loppuviikosta noin 200. Kuntien välillä vaihtelu ovat kuitenkin suuria, esimerkiksi Sievin ilmaantuvuusluku oli noin 700.

Margit Yli-Kotilan mukaan valtaosa viime viikon 22 uudesta tartunnasta todettiin Sievissä. Tartunnan saanet ovat alle 40-vuotiaita. Osa tartunnoista on aikaisemmista ketjuista.

– Tartunnan saaneista suurin joukko on heitä, jotka eivät ole rokotettuja. Joukossa on heitäkin, joilla rokote on, mutta heillä tauti ilmenee lievempänä, Yli-Kotila sanoo.

Eniten tartuntoja on alle 20-vuotiailla, pääasiassa koululaisilla ja teini-ikäisillä.

– Joukossa on laidasta laitaan sairastavia. Osa on päässyt hyvin helpolla, osalla kyse on vakavasta taudista. Viimeisten viikkojen aikana on tarvittu sairaalahoitoa, Yli-Kotila kertoo.

Hän sanoo, että osa sairaalahoitoa tarvitsevista voidaan hoitaa Kallion yksiköissä ja pahimmat tautitapaukset siirtyvät Ouluun.

Yli-Kotila peräänkuuluttaa maskin käyttämistä, käsien desinfiointia sekä turvavälejä.

– Kaikkein tärkein asia on se, että jäädään sairaan ollessa kotiin. Silloinkin, vaikka omat oireet olisivat lievät, hän sanoo.

Onko Kalliossa ollut tapauksia, joissa kotikaranteenia on rikottu?

– Kyllä on. Tällainen tapaus on tullut tietoomme viimeksi kuukauden sisällä ja sehän on viranomaisasia.

Lähestyvä joulunaika ja muut loppuvuoden juhlat lisäävät kävijämääriä esimerkiksi tavarataloissa ja muissa yleisissä sisätiloissa. Kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt myös rokotetuille henkilöille, kun liikutaan sellaisissa sisätiloissa, missä on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Rokottamattomille henkilöille maskin käyttöä suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa.

Joulunajan tapahtumissa ja tilaisuuksissa tulee huomioida terveysturvallisuus. Tilaisuuksiin voi osallistua vain terveenä.