Tuulivoima-kansalaisyhdistys kyselee, kärsitkö tuulivoimaloiden haitoista? Jutussa nettiosoite, josta pääset vastaamaan kyselyyn



Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry tekee selvitystä tapauksista, joissa yksittäinen henkilö tai koko perhe kärsii lähelle tai alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista, tai on jopa joutunut haittojen vuoksi muuttamaan pois kotoaan. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia haittoja tuulivoimaloista on aiheutunut, ja missä haittoja on.