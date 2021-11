Ylivieskan kaupunginhallitus päätti tänään ylimääräisessä kokouksessaan edellyttää koronapassin käyttöä kulttuurikeskus Akustiikassa sekä kaupungintalolla kaupungin järjestämissä yleisötapahtumissa sisätiloissa 26.11.-25.12.2021 välisenä aikana.

Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorviston mukaan päätös koronapassin käyttöönotosta oli hallituksessa yksimielinen.

Koronapassilla pyritään turvaamaan toiminta kiristyneiden kokoontumisrajoitusten aikana.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitusten tullessa voimaan ensi perjantaina Ylivieskan kaupungin toiminnassa on varattu ja suunniteltu erilaisia yleisötilaisuuksia muun muassa juuri kulttuurikeskus Akustiikassa.

Toiminta Akustiikassa on ollut pitkään lähestulkoon pysähdyksissä koronan vuoksi ja toiminta on syksyn mittaan alkanut pikkuhiljaa käynnistyä. Joulukuulle on varattu useita tilaisuuksia.

Koska aluehallintovirasto on määrännyt yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksen, ei koronapassin käyttöä voida edellyttää liikunta- ja kulttuuritilojen normaalikäytössä kuten esimerkiksi uimahallilla ja kuntosalilla.

Koronapassia voidaan edellyttää, jos tiloissa järjestetään tapahtuma, esitys tai ohjattua toimintaa.

Koronapassi voidaan vaatia vain kaupungin itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja.