Pohjois-Pohjanmaalle sisätiloihin joulupäivään asti kokoontumisrajoituksia – Maakunnan ilmaantuvuusluku on Suomen suurin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.–25.12..

Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia, jos yli 16-vuotiaalta vaaditaan EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä tämän pyrkiessä yleisötilaisuuteen. Jos asiakas tai osallistuja ei esitä koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Syy on perin tuttu: heikentynyt koronatilanne. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Lisäksi rokotuskattavuus on muuta maata alhaisemmalla tasolla.

Ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin. Ilmaantuvuusluku on peräti 356,2 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Ilmaantuvuusluku mitataan edeltävältä kahdelta viikolta. Terveydenhuollon ylikuormittumisen uhka on olemassa Pohjois-Pohjanmaalla.

– Alle 16-vuotiaat voivat osallistua esimerkiksi harrastuksiin liittyviin tapahtumiin ilman koronapassia, korostaa aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta tiedotteessa.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.