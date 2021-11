Koronavirustartunta ilmeni kehitysvammaisten asumisyksikössä Kalajoella perjantaina – Tartuntatilanne pysyy rauhallisena

Kehitysvammaisten asumisyksikkö ryhmäkoti Puistolan työntekijällä on todettu koronavirustartunta perjantaina. Tilanne on selvitetty ja altistuneet on kartoitettu. Tiedotteen mukaan viranomaisilla on käsitys tartunnan alkuperästä.

Puistolan asukkaille ei ole määrätty virallisia karanteeneja. Tartunnasta ei ole aiheutunut vakavaa vaaraa yksikön asukkaille tai siellä vierailleille. Työntekijä on noudattanut terveysturvallisuusohjeita asiakastyössä.

Viranomaiset seuraavat Puistolan tilannetta tarkasti. Yksikön asukkaita ja henkilökuntaa kannustetaan matalalla kynnyksellä testiin rokotusstatuksesta riippumatta, mikäli koronavirusinfektioon sopivia oireita havaitaan.

Varotoimena Lyhty-hoitojaksolle tulijat on peruttu perjantailta. Vierailuja yksikköön suositellaan tekemään vain erityisen harkinnan mukaan.

Tartuntatilanne Kalajoella on edelleen rauhallinen. Viikon aikana on todettu kolme uutta tartuntaa. Tartunnat ovat niin sanottuja satunnaistartuntoja, joissa tartunnan lähde on tiedossa tai siitä on vahva epäily. Nämä tapaukset eivät liity laajempiin ketjuihin.