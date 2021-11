Uudet virkavalinnat, koronapassi ja lottovoitto kiinnostivat kansaa – Katso täältä linkit viikon luetuimpiin juttuihimme



Taas on aika selvittää, mitkä jutut ovat kiinnostaneet lukijoitamme kaikkein eniten netissä. Viikon mittaan kärkeen nousi kolmekin virkahakuihin liittyvää uutista: Ylivieskan uusi johtava rakennustarkastaja on valittu – Yksi veti hakemuksensa pois vielä viime viikolla Nivalan kaupungin rakennustarkastajan hakuprosessi etenee – Tekninen lautakunta kutsui haastatteluun kolme hakijaa Sievi sai tutun hallintojohtajan – Kunnanhallitus valitsi virkaan Päivi Rossin, joka on hoitanut tehtävää jo yli kolmen vuoden ajan Koronauutiset ovat viikosta toiseen luetuimpien juttujen joukossa.