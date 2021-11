Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Liikenneturvallisuustempaus Raudaskylällä ei ole missään määrin uusi juttu, mutta tänä vuonna volyymi on ennennäkemätön. Raudaskylän kyläyhdistys, Sorviston kyläyhdistys ja vanhempainyhdistys Rauskin Porukat tempaisevat tänään lauantaina sytyttämällä ison joukon ulkotulia kahden eri tien varteen.

Raudaskylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tanja Laakkonen kertoo, että sekä Savontien eli valtatie 27:n että Lentokentäntien vaaranpaikat valaistaan ulkotulin.

– Ajatus on, että ihmiset huomioisivat nämä vaaranpaikat ja laskisivat ajonopeuksia. Kyseisillä tieosuuksilla nopeudet ovat kovia ja liikennemäärät suuria, Laakkonen pohjustaa.

Laakkosen edustama Raudaskylän kyläyhdistys sytyttää noin sata ulkotulta, muiden osallistujatahojen määriä hän ei osaa sanoa. Ajatus kuitenkin on, että ulkotulia laitetaan palamaan noin 20–30 per vaaranpaikka.

Siellä on etenkin kaksi mutkapaikkaa, joissa on sattunut onnettomuuksia.

Ulkotulia aletaan sytyttää klo 15 aikoihin, ja tavoite on, että kaikki saadaan sytytettyä tunnin sisällä, kun pimeys lopullisesti laskeutuu.

– Tätä on tehty Raudaskylällä tosi pitkään. Tänä vuonna, kun kyselimme WhatsAppissa sytyttäjiä, meni alle viisi minuuttia, että kaikki paikat oli varattu. Kyseessä on koko kylän asia.

Raudaskylän jaSorviston välisen tieosuuden turvallisuus on ollut tänä syksynä teemana laajemmassakin keskustelussa.

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna toimiva Tanja Laakkonen teki monen muun valtuutetun kanssa lokakuussa aloitteen kevyen liikenteen väylän toteuttamisesta Raudaskylän ja Savarin välille.

– Asia lukee jo kaupungin tavoitteissa, mutta sille ei ole määrärahavarausta. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen, että se on noussut listalle. Kun kaupungin taloustilanne sen mahdollistaa, sille löytynee suunnittelumäärärahaa, Laakkonen uskoo.

Laakkonen pitää liikenneturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeänä, että Raudaskylältä pääsisi Ylivieskan keskustaan ilman, että tarvitsee liikkua vilkkaan liikenteen seassa. Hän uskoo, että se lisäisi myös työmatkapyöräilyn suosiota.

– Nivalan puolelle tulee jo osin kevyen liikenteen väylä. Savontien varressa on sattunut paljon ulosajoja. Se on vaarallinen paikka ilman kevyen liikenteen väylää. Keskustasta päin tullessa ensimmäinen vaaranpaikka on jo Visurin suoralla, jossa lapset ylittävät aamupimeässä tietä päästäkseen bussipysäkille.

Savontien lisäksi Tanja Laakkosella joukkoineen on iso huoli myös Lentokentäntien turvallisuudesta. Hänen huomionsa on, että tiellä tavataan ajaa huomattavasti kovempaa kuin rajoitukset sallivat.

– Siellä on etenkin kaksi mutkapaikkaa, joissa on sattunut onnettomuuksia. Niissäkin nopeudet kasvavat yli rajoitusten, Laakkonen tietää.

Kyläyhdistys on lähettänyt Ely-keskukselle toiveita nopeusrajoitusten laskusta sekä hidastekorokkeiden asentamisesta, mutta ainakaan viimeksi mainittuja Raudaskylälle ei olla saamassa.

Tanja Laakkonen toivoisi Lentokentäntien varrelle myös enemmän nopeusvalvontaa.

– Lisäksi tiellä ajetaan välillä päihtyneenä, kun halutaan käyttää pienempiä reittejä. Tiellä on myös raskasta liikennettä, Laakkonen mainitsee lisää pohjoispuolen vaaratekijöitä.