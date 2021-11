Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen tiistaina 9. marraskuuta ja totesi epidemiatilanteen muuttuneen alueella jälleen huonompaan suuntaan, ja sairaalahoidon tarpeen olevan kasvussa. Tartunta- ja ilmaantuvuusluvut ovat myös korkealla tasolla.

– Nykyisten mittareiden valossa sairaalakuormitus on yksi tärkeimmistä epidemiatilanteesta kertovista tekijöistä. Erityisesti perusterveydenhuollossa sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on nyt kasvussa, vaikka toistaiseksi sairaaloiden kapasiteetti riittää hyvin, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYS:in vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Rokotuskattavuusluvut eivät ole nousseet toivottuun tahtiin. Tällä hetkellä toisen rokotuksen saaneita on 76 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista asukkaista.

– Mitä enemmän on rokottamattomia ihmisiä, sitä suurempi on riski myös sairaaloiden kuormittumiselle. Meillä on yhä suuri määrä rokottamattomia, iäkkäitäkin ihmisiä, joiden riski joutua sairaalahoitoon koronaan sairastuttua on korkea. Näiden ihmisten rokottautuminen olisi nyt äärimmäisen tärkeää, Nevala kommentoi.

Leviämisvaiheeseen siirtymisen myötä koordinaatioryhmä linjasi tarkennuksia alueella voimassa oleviin maskisuosituksiin.

Uusi suositus korostaa maskin käyttämisen tärkeyttä etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta. Sellaisille henkilöille, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa, maskin käyttöä suositellaan aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa. Rokotettujen henkilöiden suositellaan käyttävän maskia oman harkinnan mukaan julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi yleisötilaisuudet.

Riippumatta rokotesuojasta maskin käyttöä suositellaan edelleen kaikille henkilöille matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. Myös joukkoliikenteessä maskia tulisi käyttää, etenkin ruuhka-aikana.

Voimassa ovat myös korona-ajan yleiset turvallisuusohjeet hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Sairaana tulee jäädä kotiin sairastamaan.

Päätökset leviämisvaiheeseen siirtymisen vaikutuksista ravintolarajoituksiin ja koronapassin mahdolliseen käyttöönottoon tekee valtioneuvosto.