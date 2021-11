Jokilaaksojen pelastuslaitos jakaa 2000 palovaroitinta – Kampanja parantaa vähävaraisten paloturvallisuutta



Kampanjan palovaroittimet on tarkoitettu jaettavaksi ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on tiukka.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on lähettänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 2 000 palovaroitinta jaettavaksi alueelle. Kampanja on osa SPEKin koordinoimaa paloturvallisuusviikkoa, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa yleistä paloturvallisuutta.