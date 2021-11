Kalle Lehtonen kirjoittaa lukijoiden palstalla valeuutisten pariin ohjaavista sosiaalisen median algoritmeista – "Näiden valvojalla on kaikki valta maailmasta"



”Suomessakin on suuri joukko ihmisiä, joiden todellisuuskäsitys on täysin vääristynyt esimerkiksi Facebookin ja YouTuben valhesisältöjä suosivien algoritmien ansiosta. Tshekkiläinen Frantisek Vrabel analysoi maailmanlaajuista disinformaatiota tekoälyn avulla, ja nyt hänellä on hätähuuto koko ihmiskunnalle.