Tietojärjestelmän vika aiheutti ongelmia Oulun yliopistollisessa sairaalassa – Vika korjattiin perjantain vastaisena yönä



Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että Oulun yliopistollisessa sairaalassa torstaina ilmenneet tietojärjestelmäongelmat on saatu korjattua ja Oysin tietojärjestelmät toimivat nyt normaalisti. – Oysin potilashallinnan tietojärjestelmissä on ollut toimintahäiriöitä, jotka on saatu korjattua.