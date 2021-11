Koronan ilmaantuvuusluku nousi Kalajoella 628:aan – Ylivieskaan tuli torstaina kuusi uutta tartuntaa

Kalajoella on todettu tiistain ja torstain välisenä aikana yhteensä 27 uutta koronavirustartuntaa, joista seitsemän torstaina. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku nousi paikkakunnalla 628 tapaukseen 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Ylivieskaan tuli torstaina kuusi uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on 170. Sievissä on todettu torstaina yksi uusi tartunta. Ilmaantuvuusluku siellä on 290.

Kaupunki tiedottaa nettisivullaan, että tapaukset kytkeytyvät edelleen JHT-Akatemian ketjuun, jossa tartunnat ovat levinneet pääosin perhe- ja kaveripiireissä. Ketjuun liittyy tässä vaiheessa noin 60 tartuntaa.

Valtaosa sairastuneista on rokottamattomia tai vain osittaisen rokotesuojan saaneita.

Virustyyppi on osoittautunut herkästi tarttuvaksi, ja kyseessä arvellaan olevan deltavariantti. Siksi Kalajoen tartuntatautiviranomaiset ovat sairaanhoitopiirin tuella linjanneet, että tässä ketjussa viimeisimmäksi sairastuneiden kanssa samassa taloudessa asuvat määrätään viralliseen karanteeniin, vaikka heillä olisi täysi rokotesuoja. Ohjeistus ei kosketa heitä, jotka ovat saaneet aikaisemmin muun ohjeistuksen perheessä todetun tartunnan jälkeen.

THL:n ohjeistuksen mukaan kaksi kertaa rokotettuja ei pääsääntöisesti aseteta enää karanteeniin, mutta ketjun hallintaan saamiseksi Kalajoella tehdään tämän ketjun osalta poikkeus.

Kaupunki vetoaa, että kaikki jotka ovat saaneet tiedon altistumisesta, välttävät tarpeettomia sosiaalisia kontakteja 10 vuorokautta altistumisestaan, vaikka heitä ei olisi asetettu viralliseen karanteeniin rokotesuojan vuoksi. Sosiaalisten kontaktien välttäminen on suositeltavaa myös silloin, jos on saanut tiedon pienen riskin altistumisesta esimerkiksi työpaikalla tai päiväkodissa.

Tartunnan saaneiden joukossa on tällä hetkellä paljon kouluikäisiä. Koska lapsilla on paljon kontakteja samanikäisten kanssa, on myös lapsia syytä testata matalalla kynnyksellä oireiden ilmetessä. Oireettomia ei testata.

Marttilantien päiväkodissa on todettu altistuminen koronaviruspositiiviselle henkilölle 28.-29.10.2021. Altistuminen koskee yksittäistä ryhmää, jota on tiedotettu asiasta. Koko päiväkodin henkilökunnan ja lasten oireita suositellaan kuitenkin seuraamaan tarkemmin 10 vuorokautta viimeisestä altistumisesta, jos he ovat olleet päiväkodilla 28.-29.10. Heidän tulee hakeutua rokotesuojasta huolimatta testiin ja jäädä kotiin, jos he alkavat oireilla seuranta-ajan sisällä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Sen myötä myös Kalajoella tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittäviin turvaväleihin. Kasvomaskin käyttöä suositellaan etenkin niille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa sekä yleisesti ruuhkaisissa sisätiloissa.

Kasvomaskisuositukset ovat edelleen voimassa yli 12-vuotiaille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskontakteissa, koronatestiin hakeutuessa ja joukkoliikenteessä. Ikäihmisten luona tehtäviä vierailuja kehotetaan harkitsemaan tarkasti.