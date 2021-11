Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina ja totesi koronatartuntojen määrän olevan kasvussa ja maakunnan siirtyneen jälleen koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Tilanne ei vielä tuo alueelle uusia suosituksia tai rajoituksia, mutta rokotettujen osuutta väestöstä pitäisi alueellisen koordinaatio ryhmän mielestä saada nostettua.

– Koronatartuntojen määrä ja ilmaantuvuus kasvavat, mutta tilanne ei ole toistaiseksi heijastunut huolestuttavasti sairaalahoidon tarpeeseen. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä pitkälti rokottamattomassa väestössä, ja etenkin sairaalahoitoon joutuvat ovat pääosin rokottamattomia. Nyt onkin korkea aika ottaa rokote, ellei sitä ole vielä tehnyt”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYS:n johtajaylilääkäri Terhi Nevala painottaa.

Täyden rokotussarjan on tähän mennessä saanut 75,4 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista asukkaista. Tämä tarkoittaa, että ilman kahden rokotusannoksen suojaa on alueella yhä noin 87 000 rokotusten piiriin kuuluvaa ihmistä.

Tartuntojen jäljitys toimii Pohjois-Pohjanmaalla hyvin, ja tartuntojen lähteet saadaan tietoon noin 90-prosenttisesti.

Viikon 43 aikana todetuista tartunnoista noin puolet on lähtöisin perheistä. Alueella ei ole liikkeellä laajoja tartuntaketjuja, jotka muodostaisivat riskin tilanteen huonontumiselle.

Koronaepidemian eri vaiheet luokitellaan kolmelle tasolle: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Perustasolla epidemia ei kasva ja tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen. Ajoittain esiintyvät paikalliset ja alueelliset tartuntaketjut ovat hallittavissa, altistuneet ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä ilman jatkotartuntojen riskiä nostavaa viivettä, eikä merkittävää leviämistä tunnettujen ryppäiden ulkopuolelle havaita. Uudet tapaukset ovat joko satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan pääosin karanteenissa jo olevilla.

Kiihtymisvaiheessa epidemian kasvu alkaa kiihtyä, tapausten alueellinen ilmaantuvuus on perustasoa korkeampi, ja esiintyy useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja. Epidemiaa arvioitaessa apuna käytetään muun muassa tartuntojen 14 vuorokauden tapaussummaa, joka ei ylitä tasoa 25 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten näytteiden osuus on enemmän kuin yksi prosentti ja esiintyy joukkoaltistumisia. Yli 2/3 tartunnanlähteistä on selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa ilman jäljityksestä johtuvaa viivettä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky ja palveluiden saatavuus pystytään turvaamaan ilman erityistoimia.

Leviämisvaiheessa epidemian kasvu nopeutuu edelleen, ja tapaukset leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin. Jäljitys vaikeutuu.

Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudessa on enemmän kuin 25–50 tapausta 100 000 asukasta kohti vähintään kahtena peräkkäisenä viikkona, positiivisten näytteiden osuus on enenemän kuin kaksi prosenttia ja jäljitettävyys on heikentynyt. Noin 2/3 tartunnanlähteistä tai vähemmän on selvitettävissä, epidemiaan hillintään tarvittavien resurssien määrä kasvaa sekä sairaala- ja tehohoidon määrän ennustetaan kääntyvän nousuun.