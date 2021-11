Kalajoella viime viikon lopulla useita uusia koronatartuntoja, päiväkoti Arkissa on voinut altistua – Keski-Pohjanmaalla koronatilanne jatkuu vakavana ja tartuntojen määrä on kasvussa

Kalajoen ja Soiten viimeisimmät tiedotteet kertovat hankalasta koronavirustilanteesta.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti maanantaina iltapäivällä, että koronatilanne jatkuu vakavana yhtymän alueella ja tartuntojen määrä on kasvussa.

Viime kalenteriviikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 112 uutta koronavirustartuntaa. Koronavirusnäytteitä otettiin noin 2 000 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 5,5 prosenttia.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 6 koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevat ovat iältään 30–70-vuotiaita.

Kalajoella on keskiviikkona ja torstaina 27.–28.10. ilmaantunut yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, jotka kaikki liittyvät aikaisemmin tiedotettuun tartuntaketjuun.

Päiväkoti Arkissa on voinut altistua koronapositiiviselle henkilölle torstaina ja perjantaina 21.–22.10.2021.

– Jos lapsi on ollut hoidossa tai olet ollut näinä päivinä töissä Arkissa, on tämän jälkeen alkaneisiin ylähengitystieoireisiin suhtauduttava tavallista vakavammin ja hakeuduttava herkemmin koronavirustestiin, vaikka olisi kaksi kertaa rokotettu, todetaan kaupungin tiedotteessa.

Seuranta-aika alkaa altistumispäivästä ja kestää 10 vuorokautta, jonka jälkeen riski tautiin sairastumiselle on ohitettu.

Perjantaina uusia koronatartuntoja todettiin Kalajoella neljä. Niistä kolme liittyy aiempaan tartuntaketjuun ja yksi tartunta on peräisin muusta tiedossa olevasta tartunnanlähteestä. Myös muutamia uusia altistumisia on todettu sekä paikallisiin että muihin tartuntoihin liittyen. Altistuneet on kontaktoitu ja asetettu karanteeniin. Sairastumisia on tapahtunut isoissa perheissä, joista odotetaan vielä lisää tapauksia.

JHT Akatemian pelistä lähteneestä ketjusta osa tartunnan saaneista on saanut kaksi rokotetta ja osa on rokottamattomia. Sairaalahoidossa on edelleen kaksi henkilöä.

– Jos olet ollut jäähallilla 17.10. tai olet ollut tekemisissä sairastuneen henkilön kanssa, mutta sinua ei ole asetettu karanteeniin, niin suosittelemme kuitenkin vahvasti välttelemään kaikkia tarpeettomia sosiaalisia kontakteja. Tartunta näyttää leviävän herkästi myös kaksi kertaa rokotettuihin.

Myös katsomossa olleilta henkilöiltä on todettu viime viikolla lisää tartuntoja, ja ne ovat olleet rokottamattomilla henkilöillä. Isossa tartuntamäärässä on myös joukko kaksi kertaa rokotettuja, mutta heillä oireet ovat lievät. Kaksi kertaa rokotetuista lähtöisin olevat jatkotartunnat ovat myös selvästi vähäisempiä kuin rokottamattomista lähteneet jatkotartunnat.

Kaupunki kannustaa erityisesti vielä kaikkia alle 40-vuotiaita kalajokisia hakeutumaan rokotukseen tulevina walk in-rokotuspäivinä.