Muista kääntää ensi yönä kelloa tunti taaksepäin – Talviaika takaa valoisammat aamut vielä reiluksi kahdeksi viikoksi



Vanhan muistisäännön mukaan kelloja siirretään aina kesää kohti. Ja koska mennyt kesä on lähempänä kuin tuleva, on lauantain ja sunnuntain välinen yö kello 4 aika, jolloin kellon pieni viisari on syytä kääntää tunnin verran taaksepäin.