Ylivieskan Kuulan lentopallojaosto pistää paukut ensisijaisesti junioritoimintaan – 2-sarja ei houkuttele edustusjoukkuetta pitkien pelimatkojen vuoksi



Lentopallo on tehnyt Ylivieskassa vahvasti uutta tulemista sen jälkeen, kun Vieska Wolley ja Ylivieskan Kuula löivät hynttyyt yhteen reilu kaksi vuotta sitten. Kuulan lentopallojaostossa junioriputki on saatu hyvälle alulle ja tällä hetkellä joukkueita on F-, E-, ja D-ikäisissä.