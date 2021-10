Kalajoella 18 uutta koronatartuntaa – Kalajoen jäähallilla 17.10. olleiden on syytä olla erittäin tarkkana

Kalajoen kaupungin verkkosivuilla tiedotetaan, että Kalajoella on ilmennyt 18 uuttaa koronatartuntaa. Tartuntarypästä näyttää yhdistävän jääkiekko-ottelu JHT Akatemia - Utajärven Urheilijat, joka käytiin 17. lokakuuta.

Ensimmäiset tartunnat todettiin viime perjantaina, jonka jälkeen oireisia JHT:n joukkueen jäseniä testattiin perjantain aikana laajamittaisesti. Perjantaina testatuista pelaajista ja pelin toimitsijoista on löytynyt lisää koronatartuntoja viikonlopun aikana. Tartunnat ovat levinneet myös täysin rokotettujen keskuudessa.

Tartuntaryppään lähde näyttää olevan Utajärven joukkueen pelaajissa. Utajärven Urheilijat on tiedottanut tartunnoista mm. omalla Facebook-tilillään.

JHT Akatemian lauantaille 23.10. suunniteltu peli peruttiin tartuntatautilääkärin suosituksella, yhteistyössä JHT:n valmennusjohdon kanssa.

Tänään maanantaina 25.10. on ilmennyt kaksi tartuntaa henkilöillä, jotka ovat olleet pelissä yleisössä, eikä heillä ole ollut tiettävästi suoraa kontaktia kummankaan joukkueen pelaajiin.

Tällä perusteella on oletettava, että myös katsomossa on ollut koronaviruspositiivinen henkilö, joka on voinut levittää tartuntaa katsomossa olleisiin henkilöihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koska myös katsomossa ja pelikaukalon ulkopuolella hallin tiloissa on ollut mahdollista altistua koronaviruspositiiviselle henkilölle, niin kaikkia 17.10. jäähallilla olleita henkilöitä kehotetaan seuraamaan erityisen tarkasti oireitaan ja hakeutumaan välittömästi testiin pienimissäkin oireissa, vaikka olisi jo kahteen kertaan rokotettu.

Koronatestiajan voi varata ensisijaisesti sähköisesti www.kalajoki.fi/tk-sahkoinen-ajanvaraus tai soittamalla numeroon 044 4691 502 seuraavina aikoina:

maanantai, tiistai ja torstai kello 8-15.30

keskiviikko kello 8.30-15.30

perjantai kello 8-14.30. (Lähde: vs. ylilääkäri Mervi Manninen Kalajoen kaupungin verkkosivuilla)