Suomen pisin silta, koronakurimus ja nuori yrittäjä iskivät lukusuoneen Kalajokilaakson netissä – Katso täältä linkit viikon luetuimpiin juttuihimme



Nordec Oy:n Ylivieskan tehtaalla on yli 20 projektia meneillään. Tehtaan pääluottamusmies Kari Kangasluoma, Nordecin siltaliiketoiminnasta vastaava johtaja Heikki Wilen, tehdaspäällikkö Jouni Korkiakangas ja tuotantopäällikkö Heikki Sorvisto kertovat, että mittava Kruunuvuorensillan projekti tuo lisää työpaikkoja ja koneinvestointeja Ylivieskaan.

Värikäs uutisviikko on jälleen siinä vaiheessa, että on paikallaan katsoa, mitä kansa on viikon mittaan kaikkein eniten lukenut Kalajokilaakson netissä. Korona nosti jälleen ikävällä tavalla päätään ja sen heijastuu suoraan lukijamääriin.