Motocross on kovaa kuntoilua, jossa huippu-urheilijallekin tulee hetkessä hiki – Ylivieskan Moottorikerhon harrastajamäärä on kasvussa, mutta kerho haluaa mukaan lisää nuoria



Nuorissa on tulevaisuus. Tämä tuttu filosofia on myös Ylivieskan Moottorikerhon toiminnan ohjenuora. On ollut jo pidemmän aikaa.