Koronan vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä nousi jälleen Kokkolassa – Ilmaantuvuusluku on Soiten alueella pian 200

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on torstaina hoidossa yhdeksän koronaviruspotilasta. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on noussut keskiviikosta kahdella.

Myös taudin ilmaantuvuus on nousussa. Edellisen 14 vuorokauden aikana on todettu yhteensä 154 koronavirustartuntaa. Koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on tällä hetkellä 199 / 100 000 asukasta.

Keskiviikkona ilmaantuvuusluku oli 185 ja maanantaina 171. Viikko sitten maanantaina 11. lokakuuta ilmaantuvuusluku oli 127.

Koronavirusnäytteistä 5,4 prosenttia on positiivisia, Soitesta kerrotaan.

Torstaina kokoontunut Soiten koronavalmiusryhmä vetoaa vahvasti alueen väestöön, että vielä rokottamattomat ottaisivat koronarokotteen mahdollisimman pian. Rokotteen teho käy selkeästi ilmi nykyisestä epidemiatilanteesta, sillä tartunnat keskittyvät rokottamattomiin tai vasta hiljattain rokotuksen saaneisiin.

Koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan, Soitesta muistutetaan.

Soite pyrkii nostamaan rokotuskattavuutta tuomalla rokotukset lähelle ja helposti saataville. Perjantaina 29. lokakuuta rokotus on mahdollista saada kello 16–20 Kokkolan Minimanissa.

Muuten koronarokotukset painottuvat ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin. Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta.

Vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

THL:n ohjeistuksen mukainen kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotusannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Soitessa ensimmäiset kakkosrokotteet on annettu huhtikuun lopulla, jolloin niiden antamisesta tulee kuluneeksi 6 kuukautta tämän kuun lopussa.

Laitoksissa ja hoivakodeissa asuville kolmas koronarokote annetaan Soiten asumisyksiköissä. Rokotukset Soiten palveluasumisen yksiköissä alkavat viikolla 43. Muiden kolmanteen rokotteeseen oikeutettujen osalta Soite tiedottaa tarkemmat ajanvarausohjeet ensi viikolla.

THL on suosittanut kolmatta rokotusta kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä yli 12-vuotiaille 1. ja 2. riskiryhmiin kuuluville.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

17.10. klo 16-17 Heinolankaaren ABC, Kokkola

18.10. klo 12-15 Veho, Kokkola

18.10. klo 13-14 Heinolankaaren ABC, Kokkola

18.10. klo 19.30-20 Lidl keskusta, Kokkola

18.10. klo 11-12 K-rauta, Kokkola

18.10. klo 12-13 Kodin Terra, Kokkola

18.10. klo 12-15.30 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

19.10. klo 19-21 Puutarhakadun R-Kioski, Kokkola

19.10. klo 11.30-12 Kirjasto, Kokkola

19.10. klo 12-12.15 Intersport, Kokkola

19.10. klo 12.15-12.45 Espresso House, Kokkola

19.10. klo 19.45-20 H. Nyman, Kokkola

19.10. klo 12-14 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

19.10. klo 11.-11.15 Posti Rautatienkatu, Kokkola

19.10. klo 22-23 Heinolankaaren ABC, Kokkola

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista Soiten alueella löytyy täältä.