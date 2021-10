Kalajoella kahden henkilöauton liikenneonnettomuus – haittaa kasitien liikennettä molempiin suuntiin

Valtatie 8:lla, Himangan ja Kalajoen rajalla, tapahtui liikenneonnettomuus keskiviikkona aamukuuden jälkeen.

Kaksi henkilöautoa on ajanut nokkakolarin, jonka seurauksena toinen ajoneuvo on päätynyt katolleen ojaan. Ajoneuvoissa oli yhteensä 5 henkilöä.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustoiminta on käynnissä, haittaa tieliikenteelle on molempiin suuntiin tulee olemaan ainakin tunnin ajan. Onnettomuuspaikalla on liikenteenohjaus.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Tapahtumapaikalla sataa räntää ja on lumiset liikenneolosuhteet. Onnettomuuspaikalla on pelastusyksiköt Himangan ja Kalajoen paloasemalta.

