Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi Ylivieskan seudun koronatilanteesta: ”Ei tällaista yli 30 tartunnan viikkotahtia ole kovin monta kertaa ollut”

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettiin viime viikolla 36 uutta koronavirustartuntaa. Sievissä tartuntoja on todettu 20, Ylivieskassa 13 ja Nivalassa 3. Kallio tiedotti maanantaina, että näistä tartunnoista viikonloppuna todettiin viisi uutta tartuntaa, joista kaksi tuli Ylivieskaan ja kolme Sieviin.

Ylivieskassa Nuorisotalo Sputnikissa on voinut altistua koronavirustartunnalle tiistaina 12.10.2021 klo 17–20 välisenä aikana. Sputnikissa tuolloin oleskelleita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan oireiden ilmaantuessa koronanäytteenottoon. Ohjeistus koskee myös kahdesti rokotettuja, jotka olivat altistustilanteen aikana Sputnikissa.

– Jotta koronatilanne ei sekoita syyslomasuunnitelmia, suosittelemme maskin käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on myös tärkeää huolehtia, Kallio totesi jo perjantain tiedotteessaan. Palvelutaloissa ja vuodeosastoilla vierailevien tulee käyttää maskia kaikissa Kallion kunnissa.

Tämän alueen syyslomaviikko on ensi viikolla. Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi sanoo, että terveysviranomaisilla ei ole perusteita estää syyslomamatkalle lähtöä.

– Sairaana tai karanteenissa reissun päälle ei kuitenkaan lähdetä.

Koronatilanne on nyt huolestuttava Kallion alueella eli Sievissä ja Ylivieskassa. Peltokorpi sanoo, että myös Alavieskassa ja Nivalassa on otettava naapuripitäjien heikentynyt koronatilanne huomioon. Sievissä koronatilanne on pahin, jossa ilmaantuvuusluku on noin 300.

– Ei tällaista yli 30 tartunnan viikkotahtia ole kovin monta kertaa ollut epidemia-aikana, Peltokorpi huomauttaa ja sanoo, että vaikka yleisesti maskisuositukset ovat keventyneet, niin Kalliossa suositellaan nyt maskin käyttöä etenkin sisätiloissa, kun koronaa on viime aikoina ilmennyt niin paljon.

Kallion alueella tartunnan saaneista suurin osa on rokottamattomia, ja Peltokorven mukaan koronapositiiviset ovat nyt olleet nuorisoa ja työikäisiä.

Näillä seuduin on ollut epidemia-aikana myös yksittäisiä koronatautipotilaita, joilla on ollut vakava tautimuoto ja heitä on hoidettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Kallio suosittelee, että erityisesti Sievissä rajoitetaan kontakteja ja hakeudutaan koronanäytteenottoon lievissäkin hengitystieinfektion oireissa. Erityisesti rokottamattomien tai vain ensimmäisen koronarokoteannoksen saaneiden on tärkeää hakeutua koronatestiin oireiden ilmaantuessa.

– Sievissä miettisin, mihin liikun ja ihmiskontaktit rajoittaisin tilanteisiin, jotka on pakko tehdä. Ylivieskan koronatilanne on toisena niin lähellä Sievin tilannetta, että nostaisin varovaisuutta myös täällä. Etenkin jos on yli 45-vuotias riskiryhmään kuuluva rokottamaton henkilö, niin kannattaa olla varuillaan ja miettiä, missä liikkuu ja kuinka toimii, sillä tällöin on suuri riski joutua sairaalahoitoon koronan vuoksi.

Peltokorven mukaan kannattaa vältellä väenpaljoutta, ajoittaa asioinnit väljempään aikaan tai jättää kokonaan käymättä, käyttää maskia ja huolehtia tarkasti käsihygieniasta.

– Ymmärrän kyllä, että ihmiset väsyvät, että vieläkö tästä jaksetaan jauhaa, mutta koronarokotus suojaa tehokkaasti koronavirusinfektion vaikealta muodolta.

Koronarokotteen tai tehosterokotteen voi hakea ilman ajanvarausta walk in -päivinä. Sievissä ja Ylivieskassa tällainen rokotuspäivä on tänään tiistaina iltapäivällä, Alavieskassa torstaina 21.10. aamupäivällä ja Nivalassa torstaina iltapäivällä.

Rokotukset annetaan Sievissä, Alavieskassa ja Nivalassa neuvoloissa, Ylivieskassa seurakuntakotikoti Mariassa. Syyslomaviikolla ei ole koronarokotusten walk in -päiviä.