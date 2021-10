Maakunnassa on koronaa, muttei enää rajoituksia – Koordinaatioryhmän puheenjohtaja Terhi Nevala: ”Maapallolle on nyt saatu yksi virus lisää ja sen kanssa on opittava elämään.”



Rajoitusten poistuminen näkyi heti positiivisesti ravintoloiden toiminnassa. Ravintola Myllyrannnan ravintolapäällikkö Terhi Ketola voi jälleen kantaa annoksia pöytiin. Eetu Kupulisoja

Pohjois-Pohjanmaalla eletään koronaviruksen perustasolla, mikä tarkoittaa, että tartuntoja ilmaantuu säännöllistä tahtia, mutta tartuntaketjut ovat hallittavissa. Koronaan liittyvät rajoitukset on purettu, mutta suositukset ovat edelleen voimassa.